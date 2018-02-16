بالفيديو والصور.. المواطنون يحتفلون بـ ” عيد الحب ” لأول مرة

حمود العنزي (صدى):

عمَ اللون الأحمر على الأسواق والمحال التجارية، في مدينة الخبر، شرق المملكة، وذلك في حالة غير مسبوقة من نوعها، من المظاهر الاحتفالية بـ ” عيد الحب ” ، الذي احتفل به العالم أول أمس الأربعاء.

جاء ذلك في سبيل الاحتفاظ بالذكريات الجميلة بين الأفراد بالمملكة، وذلك في ظل مُناسبة تعكس عُمق المشاعر الإنسانية، تعميق قيمة الحب في النفوس، من خلال تبادل الهدايا التذكارية من الورود الحمراء والدببة.

حيث لم تعد مناسبة ” عيد الحب ” ، تقام على استحياء، وولم تعد تحظر المحلات بيع كل ما يتخذ اللون الأحمر من الهدايا، ليظهر ذلك حالياً على نطاق واسع وبالعلن.

وقال سالم آل سالم، أحد بائعي الورد، أن مبيعاته سجلت أكثر من 2000 وردة في منتصف فبراير الجارِ، وذلك لأن الورود هي الهدية الأكثر شيوعاً في هذه المناسبة.

وأضاف ” سالم ” ، أن نوع الورد ” الجوري الأحمر ” كان الأكثر مبيعًا، مؤكدًا أن محلات الزهور لا تكتفي ببيع الورد فقط في تلك المناسبة، بل تقدم الحلويات والهدايا بمختلف أنواعها، ذلك على الرغم من إرتفاع أسعار الورد إلى 50 ريالًا للوردة الواحدة.

وفي السياق ذاته، رأى بعض الخبراء، أن تزايد الاحتفال بهذا اليوم العالمي المخصص للحب في العالم العربي في معناه النبيل، هو دليلًا على الانخراط الإيجابي للمجتمعات العربية في الحضارة الإنسانية الحديثة، كما يدل هذا الاحتفال، على أنه لا سبيل لمحاربة الشر والكراهية إلا بالحب والتسامح.