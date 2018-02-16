تعرفي على شخصيتك اذا كنت حدسية أم منطقية من مفاصل يديك

أماني الغامدي(صدى):

هذا ما ستكشفه لك مفاصل وعقد يديك، اختاري الشكل المطابق ليديك واعرفي أي نوع من الشخصيات أنت ، وفقاً لخبراء في تحليل الشخصية .

1- مفاصل كثيرة العقد

يشير هذا الشكل من المفاصل الثقيلة والمعقدة الى أنك شخص مثابر وتتلقين احتراما كبيرا من محيطك. أنت من النوع المحلل والهادئ وتحبين دراسة الاشياء الجديدة.

أنت حذرة وحكيمة، تأخذين كامل وقتك ولا تمانعين العزلة. تستمتعين بأي عمل يتطلب منك تفكيرا كبيرا. تعتمدين دوما على التفكير المنطقي.

2- مفاصل ناعمة

انت من النوع العاطفي والذي يملك مشاعر كبيرة، وحدس قوي جدا. في وقت اتخاذ القرارات، تفكرين بسرعة. مهووسة جدا بشكلك ومنزلك. تعيرين أهمية كبرى للعلاقات بما أنك رقيقة وعاطفية. تستعينين بالمرشدين والمعالجين الطبيعيين.