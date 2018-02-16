نانسي عجرم تضئ خشبة المسرح الثقافي الليلة في دبي

نورة الشهري (صدى):

تطل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الليلة، على خشبة المسرح الثقافي الرئيسي في القرية العالمية بدبى؛ وذلك لإحياء حفلاً غنائياً كبيرا في دبي في تمام التاسعة مساء، حيث تقدم مجموعة من أشهر أغنياتها التي يطلبها الجمهور، علماً أن حضور جميع الحفلات في القرية العالمية للموسم الـ22 سيكون ضمن سعر تذكرة الدخول مقابل 15 درهم إماراتي فقط.

وشهدت حفلات هذا الموسم في ” ليالي القرية العالمية ” وجود كل من: تامر حسني وعبد الله بالخير وميريام فارس، وحكيم، وإليسا التي تعرضت لوعكة صحية أفقدتها الوعي الأسبوع الماضي أثناء الغناء، ما أدى لسرعة تدخل الفريق الطبي في القرية، وإيقاف الحفل بعد ساعة من صعودها على المسرح.

والجدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة نانسي عجرم كان من خلال برنامج اكتشاف المواهب ” The Voice Kids ” ، الذي اختتمت آخر حلقاته الأسبوع الماضي.