بالفيديو.. الروضة الـ 26 بنجران تنفذ فعالية تراثية للأطفال
نفذت الروضة الـ26 بمنطقة نجران، فعالية تراثية للأطفال، والتي تستهدف إحياء الموروث في نفوسهم وربطهم بتاريخ الوطن وتراثه.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأطفال وهم يشتركون في تلك الفعالية والتي أقيمت بالتزامن مع المهرجان الوطني للثقافة والتراث الجنادرية بنسخته الـ32.
شاهد.. الروضة الـ26 بـ #نجران تنفذ فعالية تراثية للأطفال تستهدف أحياء الموروث في نفوسهم وذلك تزامناً مع مهرجان #الجنادرية32 pic.twitter.com/jCV5YalLFq
— نجران اليوم (@NajranToday) ١٦ فبراير، ٢٠١٨
اترك تعليقاً