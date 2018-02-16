بالفيديو.. الروضة الـ 26 بنجران تنفذ فعالية تراثية للأطفال

راشد آل شريه(صدى):

نفذت الروضة الـ26 بمنطقة نجران، فعالية تراثية للأطفال، والتي تستهدف إحياء الموروث في نفوسهم وربطهم بتاريخ الوطن وتراثه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأطفال وهم يشتركون في تلك الفعالية والتي أقيمت بالتزامن مع المهرجان الوطني للثقافة والتراث الجنادرية بنسخته الـ32.