بالفيديو.. طيران التحالف يقصف مواقع حوثية بحجة وسقوط 20 إرهابيا
أظهر مقطع فيديو متداول، قصف طيران التحالف العربي بقيادة المملكة لمواقع مليشيا الحوثي الإرهابية، في محور ميدي بمحافظة حجة.
وكان قد سقط أكثر من 20 من عناصر المليشيا الإرهابية، في هذ القصف، من بينهم قيادي حوثي.
#حجة_ميدي
شاهد الجنية السوداء السعودية تجلد عدد من عناصر مليشيات الحوثي #الانقلابية في محور ميدي بمحافظة #حجة وسقوط أكثر من 20 من المليشيات بينهم قيادي حوثي pic.twitter.com/xcUbPY2GrH
— 🇸🇦مطنوخ_مأرب 🇾🇪 (@20Marib) ١٦ فبراير، ٢٠١٨
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