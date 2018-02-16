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  3. بالفيديو.. طيران التحالف يقصف مواقع حوثية بحجة وسقوط 20 إرهابيا

بالفيديو.. طيران التحالف يقصف مواقع حوثية بحجة وسقوط 20 إرهابيا

بالفيديو.. طيران التحالف يقصف مواقع حوثية بحجة وسقوط 20 إرهابيا
فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، قصف طيران التحالف العربي بقيادة المملكة لمواقع مليشيا الحوثي الإرهابية، في محور ميدي بمحافظة حجة.

وكان قد سقط أكثر من 20 من عناصر المليشيا الإرهابية، في هذ القصف، من بينهم قيادي حوثي.


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