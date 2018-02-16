سيميوني عن ” غودين ” : لعب وكأنه لم يتعرض لأي إصابة

ماجد محمد(صدى):

قال دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، إنه راضي بشكل كبير عن أداء لاعبيه في مواجهة كوبنهاغن في إطار مباراة ذهاب دور الـ32 بالدوري الأوروبي.

وأضاف ” سيميوني ” : ” الفريق كان يلعب بحسم وتلقى هدفاً، لكن هذا لم يؤثر عليه واستطاع أن يتعادل بفضل اللعب الجيد والمثابرة وهذا منحنا الثقة لتسجيل المزيد من الأهداف.. قدمنا مباراة متكاملة وجيدة للغاية ” .

وأشاد بأداء المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، قائلًا: ” خلال الأشهر الأخيرة كان قوياً وجيداً للغاية.. هو يمنحنا العديد من الخيارات.. اللعب الجماعي يساعده ويمنحه المزيد من الوقت للتفكير فهو لديه قراءة جيدة للعبة.. هو الآن يمر بلحظة جيدة جدًا ” .

وفيما يتعلق بعودة دييغو غودين، للعب بعد غيابه عن الملاعب للإصابة منذ الرابع من الشهر الجاري، قال: ” كان جيداً للغاية.. لعب وكأنه لم يتعرض لأي إصابة فكان طبيعياً وهادئاً ” .