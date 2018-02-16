8 خطوات لتعيشي 365 يوم سعادة زوجية

نورة الشهري (صدى):

يُعتبر أهم شيء في الحياة الزوجية هو فهم ووعى الرجل والمرأة لسيكولوجية بعضهم البعض، فهي من أقصر وأنجح الطرق لحياة زوجية متوازنة، حيث أن السعادة الزوجية أمر ليس بالمستحيل مثلما يتصور الكثيرون، وأنها من الأمور التي يمكن الحصول عليها، وتحقيقها، وقضاء 365 يوم سعادة كما يقول الكثيرون.

حيث أن فهم كل طرف لطبيعة الطرف الآخر، وتحديد الاتجاه من بداية العلاقة، إذا ما كان الطرف الآخر مناسبًا لطباعك الشخصية، أم لا.

ففي السطور التالية سوف نقدم 8 نصائح مهمة تساهم في قضاء 365 يوم سعادة، وهى النصائح التي على الطرفين إدراكها جيدًا، فالعطاء والمحافظة على السعادة الزوجية لا يقتصر على طرف واحد فقط، بل على كلا الزوجين:

1 الزوج يستمر بالعيش مع الزوجة اللي تُريحه وليست من يُحِب

2 الزوج يختنق من اهتمام وملاحقة الزوجة له.

3 الرجل لا يحب المرأة التي تلاحقه بنظراتها وكلماتها .

4 الزوج في مجتمعاتنا العربية عنده حياة خاصة وكيان مُستقل، أما الزوجة فتذوب في الحياة الزوجية فتصبح بلا هوية

5 الزوجة التي تخاف من الطلاق، تكون مهددة من زوجها

6 كلما زاد ضعف تقدير الزوجة لذاتها كان لها زوج لئيم يُهينها ويستغل ضعفها

7 بعض الزوجات لا تفرق بين حقوق الزوج الواجبة عليها وبين مُتطلباتها العاطفية فتقصر في حقه لأنه لم يلب لها متطلب عاطفي، فتقع في الخطأ

8 تقدير الذات هي الصفة المُشتركة الموجودة عند كل الزوجات الناجحات.