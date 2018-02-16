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الاتفاق يهاجم بـ ” الشيخ ” و ” بن يوسف ” أمام الرائد

الاتفاق يهاجم بـ ” الشيخ ” و ” بن يوسف ” أمام الرائد
نواف السالم(صدى):

كشف مدرب الاتفاق سعد الشهري، اليوم الجمعة، عن قائمة فريقه المشاركة أمام الرائد، في مباراة اليوم في إطار الجولة الـ22 من دوري المحترفين.
وجاءت القائمة الأساسية كالتالي:
رايس مبولحي، أحمد إبراهيم، سعد خيري، حسين السيد، عمر السنين، علي هزازي، حامد الغامدي، ليبان عبدي، محمد الكويكبي، فخر الدين بن يوسف، أحمد الشيخ.
وشهدت قائمة البدلاء تواجد كل من:
أحمد الكسار، أسامة السليم، يوسف السالم، إبراهيم محنشي، أسامة الخلف، حسن الحبيب، طلال مجرشي، سعد السلولي، محمد الصيعري.


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