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ساديو ماني لاعب الأسبوع في بطولة دوري الأبطال

ساديو ماني لاعب الأسبوع في بطولة دوري الأبطال
ماجد محمد(صدى):

حقق لاعب ليفربول ساديو ماني، لقب لاعب الأسبوع رسمًيا في إطار بطولة دوري ابطال أوروبا.
وسجل النجم السنغالى ” مانى ” الهدف الثالث لفريقه ليفربول فى شباك بورتو البرتغالى فى الدقيقة 53 من زمن مباراتهما على ملعب ” ألدراجاو ” فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، في المباراة التي انتهت بخماسية لليفربول.
وجاءت لأرقام ” ماني ” غي ذهاب دور الـ 16 كالتالي:

دقائق اللعب : 90
التمريرات : 47
سجّل : 3
التسديدات : 4 (3 على المرمى)
تقييم اللاعب : 10/10


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