كراني: زيادة تعمق منخفض شرق المتوسط بدءا من فجر غد

علي القحطاني(صدى):

أوضح خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أنه سيزداد تعمق منخفض شرق المتوسط، وسيتحرك شرقاً لأواسط اضطرابات جوية تع شمال القطاع الشمالي، بدءاً من فجر غد السبت.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” فجر السبت يزداد تعمق منخفض شرق المتوسط يتحرك شرقاً لأواسط اضطرابات جوية تقع شمال القطاع الشمالي وتستمر حتى الإثنين 19 فبراير يلي ذلك التحرك دخول كتلة باردة على الشمال وجنوباً عالأطراف الشمالية للغربية والوسطى تستمر لـ18 فبراير وتراكمات سحابية ممطرة ورؤية غير جيدة ” .