3 ماسكات سهلة مع حمام البخار لنعومة بشرتك في الشتاء

متابعات(صدى):

يزداد تراكم خلايا الجلد الميت في أماكن كثيرة في الجسم خاصة في فصل الشتاء، ويعتبر حمام البخار من أفضل الأساليب التي تستخدم للعناية بالبشرة وترطيبها، والحفاظ على نضارتها في فصل الشتاء.

حيث أكد خبراء التجميل بتعريض البشرة للبخار 3 مرات أسبوعيًا في فصل الشتاء هو أفضل طريقة لتنظيفها باستمرار والحفاظ على نعومتها.

ولكن لا يقتصر ذلك على تعريضها للبخار فحسب، بل هناك بعض الوصفات الطبيعية، والماسكات المنظفة للبشرة بعمق والتي يمكنك استخدامها قبل تعريض بشرتك للبخار وهي :

ماسك الزبادي والشوفان :

اخلطي ملعقتان من الزبادي مع ملعقة من مسحوق الشوفان في وعاء صغير

نظفي بشرتك جيدًا ثم افردي الخليط عليها

انتظري لمدة 10 دقائق ثم عرضي بشرتك للبخار

بعد الانتهاء دلكِ بشرتك بشكل دائري واغسليها بالماء الفاتر

ماسك زيت الزيتون ولبن البودرة :

أضيفي ملعقتان من زيت الزيتون لملعقة من لبن البودرة

افردي الخليط على بشترك من أسفل لأعلى

وزعي الماسك جيدًا على المناطق الداكنة فى بشرتك

انتظري لمدة 10 دقائق ثم عرضي بشرتك للبخار

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر

يمكنك تكرار ذلك مرتان أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج

ماسك الألوفيرا وماء الورد :

أضيفي ملعقة صغيرة من ماء الورد لملعقتان من الألوفيرا

دلكي وجهك بالخليط لمدة 5 دقائق

عرضي وجهك للبخار لمدة دقيقتان

اغسلي وجهك بالماء الفاتر