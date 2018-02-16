بالفيديو والصور.. حفل زفاف الإعلامي حمود الفايز ورؤى الصبان في دبي
احتفل الإعلامي حمود الفايز مقدم البرامج في قناة ” إم بي سي ” بحفل زفافه على الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان في فندق ” الريتز كارلتونى ” بمدينة دبي.
كما انتشرت صورًا ومقاطع فيديو بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي من حفل الزفاف، الذي أحياه عددٌ من نجوم الغناء في العالم العربي.
والجدير بالذكر، إنه أقام الفايز حفل زواجه من الصبان في أحد قصور الأفراح بالرياض الجمعة الماضية.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7295 ] نشر منذ 40 دقيقة
موفقين☺😁بس عاملين اكثر من زفه هنا وهناك😁😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24900 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يوفقهم ويسعدهم. بس الفندق هذا اسمه مو غريبه ما كأنه عندنا والى انا غلطت