جمعية أسر التوحد تطلق ملتقاها ” مستقبل التوحدي “

نايف السالم(صدى):

تقيم جمعية اسر التوحد الخيرية ملتقى بعنوان مستقبل التوحدي وذلك يوم الإثنين القادم بتاريخ 19فبراير 2018 في فندق الفور سيزون بالرياض.

ويهدف هذا الملتقى إلى مناقشة المشاكل وايجاد الحلول لمصابي اضطراب التوحد في المملكة العربية السعودية وكيفية ايجاد بيئة مناسبة لهم في المجتمع ويحضر الملتقى عدد من المختصين في هذا المجال واعضاء مجلس ادارة الجمعية وعدد من المدعوين من المسؤولين لدى الجهات الحكومية والاعلاميين برعاية اعلامية من فريق اعلاميون مبادرون.

كما يشارك عدد من اسر مصابي اضطراب التوحد وذلك من خلال إيضاح تجربتهم وتطلعاتهم لتقديم افضل الخدمات لابناءهم. وسوف تبرز الجمعية نشاطاتها وانجازاتها من خلال فيلم وثائقي يعرض ماقامت به الجمعية من انجازات وخطط مستقبلية ثم بعد ذلك كلمة سمو الاميرة سميرة ال سعود رئيس مجلس ادارة جمعية اسر التوحد الخيرية ثم الجلسه الحوارية للدكتور صالح الصالحي استشاري النمو والسلوك عند الاطفال ورئيس وحدة النمو والسلوك بمدينة الملك فهد الطبية يديرها الكاتب الصحفي حماد السهلي ويشارك فيها عدد من الحضور والاعلاميين وفي نهاية الملتقى سوف يتم تكريم عدد كبير من المشاركين والمتطوعين والمساهمين في نجاح هذا الملتقى.