بنيان ترد على صاحبة ” فود ترك “

علي القحطاني (صدى):

ردت جمعية بنيان، اليوم الجمعة، على ما تم تداوله من تفسيرات مغلوطة وشرح لأحد مقاطع الفيديو التي انتشرت مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لصاحبة ” فود ترك ” في مهرجان الجنادرية32.

وقالت بنيان في بيان أصدرته مشيرةً إلى المقطع الذي تتهم فيه صاحبة ” فود ترك ” موظفات بنيان في الجنادرية بالتعرض لها: قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾.

ونفت بنيان هذا الأمر، مشيرةً إلى أنه بالتحقق من ملابسات الحادث ظهر أنه لا يوجد أي موظفة من موظفات الجمعية في المهرجان وقت وقوعه، كما اتضح أن مشكلة هذه السيدة لم تكن مع جمعية بنيان أو منسوباتها بل مع الجهة المنظمة للمهرجان و حارسات الأمن.

وأضافت الجمعية، إنه أفادت المشرفة على القاعة النسائية في مهرجان الجنادرية بقولها إن السيدة اشتركت من ضمن الأسر المنتجة في القاعة النسائية وكان معها عاملة لأن القاعة نساء فقط و لكنها غيرت رأيها في ذلك اليوم وأرادت أن يمسك ابنها المحاسبة وأصرت على تغيير مكان العربة و سحبها لموقع العربات بجناح نجران؛ وحيث أن النظام لا يسمح بتحريك العربات خلال تواجد الزوار فقد تم منعها و إبلاغها بإمكانية ذلك الساعة العاشرة مساءًا.

وتابعت بنيان قائلةً: ” ولكنها أصرت على مخالفة النظام؛ مما استدعى تدخل حارسات الأمن لمنع السيارة مع سائقها من الخروج، كما تم رفع شكوى عليها من قبل مشرفة الجنادرية للشرطة العسكرية التي بدورها وقعتها على تعهد التزام بالنظام وعدم التعرض لأي أحد سواء بالقول أو الفعل في الجنادرية.