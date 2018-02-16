انتحار عشرات الدلافين تعرضت لهجوم شرس داخل البحر

مكسيكو(صدى):

أقدمت عشرات الدلافين على الانتحار عقب تعرضها لهجوم شرس من الدلافين الأكبر منها حجماً .

حيث عثر موظفو الوكالة الاتحادية لحماية البيئة في المكسيك على عشرات الدلافين النافقة على شاطئ البحر جنوبي ولاية باها كاليفورنيا سور .

وأوضح الموظفون في تصريحاتإعلامية ، أنه تم إنقاذ 33 دلفينا من أصل 54 قرروا الانتحار الجماعي بخروجهم على شاطئ البحر.

وأكد الموظفون أن الدلافين الذي تم العثور عليها على الشاطئ جميعها من الأنواع العادية أجبرتها الدلافين الأكبر منها حجما على الخروج إلى الشاطئ بشكل جماعي، وتبين ذلك بعدما تم فحص الدلافين النافقة، والتي وجد على أجسادها إصابات عدة.