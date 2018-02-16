بالفيديو.. أمريكي يعتنق الإسلام وينطق الشهادتين في الرياض

عادل الحربي(صدى):

نشر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، في شمال العاصمة الرياض، مقطعًا فيديو تضمن لقطات مؤثرة لمواطنًا أمريكيًا لحظة اعتناقه الإسلام، وهو ينطق الشهادتين.

حيث ظهر الأمريكي هاريس ليجوم، وهو خبير بمجال السياحة، خلال الفيديو، وهو متأثراً أثناء نطقه الشهادة، على يد أحد الدعاة بالمكتب التعاوني.

جاء ذلك فيما نشره مكتب ” دعوة شمال الرياض ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” إن هاريس ليجوم، الخبير السياحي الأمريكي، اعتنق الإسلام – الحمد لله – في مقر المكتب ” .

فيما قام عدد من نشطاء ” تويتر ” ، بالتغريد تعليقًا على ذلك، داعين الله أن يثبته على دين الإسلام.

