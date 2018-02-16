قانون هولندي جديد يضع قواعد للبرامج الترفيهية على القنوات العامة

أمستردام(صدى):

تتعرض البرامج الترفيهية والمسابقات وتليفزيون الواقع للشطب من خريطة القنوات التليفزيونية العامة، وذلك لصالح البرامج التعليمية والمعلوماتية الهادفة، كما تم السعي وراء معرفة البرامج التي لا تجذب عددًا كافيًا من المشاهدين ويجرى تضمينها في القائمة السوداء، ويمكن أن تتعرض للشطب من خريطة البرامج مثل ” واحد ضد مائة ” وهو برنامج أسئلة معلومات عامة و ” سرير وإفطار ” .

وقد شددت الحكومة السابقة على قواعد محطات البث العامة، قائلة إنها لا تستطيع سوى إنتاج برامج ترفيهية خفيفة، وعلى هذه البرامج أن تتجه إلى القطاع التجاري، وبدلا من ذلك يتعين على القنوات والإذاعات العامة التركيز على البرامج التعليمية وتلك الغنية بالمعلومات.

كما أن هناك برامج ترفيهية واسعة الانتشار وتجذب الكثير من المشاهدين وتلك يمكن أن تظل على خريطة القنوات العامة.