” الشورى ” يصوت على تبني آلية لدخول الهلال الأحمر للمنشآت النسائية.. الإثنين

علي القحطاني (صدى):

أوضح مجلس الشورى، أن سيتم التصويت على مطالبة هيئة الهلال الأحمر لتبني آلية فعالية للدخول إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية الطارئة، وذلك خلال جلسته الإثنين المقبل.

وقال المجلس في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” يصوت الشورى الإثنين القادم على مطالبة هيئة الهلال الأحمر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبنى آلية فعالة للدخول إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية الطارئة لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها ” .