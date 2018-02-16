أطول نفق تحت الماء في العالم يربط فنلندا وأستونيا

هلسنكي(صدى):

يعتبر نفق سيكان في اليابان رسميا أطول نفق تحت الماء في العالم، ويمتد لـ 53.9 كيلومترا (33.5 ميلا) تحت مضيق تسوجارو ويربط جزيرة هوكايدو مع مقاطعة أوموري. ويأتي بعده نفق آخر بطول 37.9 كم (23.5 ميل) ويتمثل في قناة تونيل، وتربط فرنسا إلى المملكة المتحدة.

ولكن هناك نفق أطول يجري حاليا وضع أساساته في أوروبا، ليكون من شأنه أن يصبح أطول نفق تحت الماء في العالم. ومن المفترض أن يصل العاصمة الاستونية تالين الى العاصمة الفنلندية هلسنكي. وتشير دراسة لكونه مرتين أكبر من نفق بحر المانش ، ويبلغ حوالي 90 كيلومترا في الطول (56 ميلا).

وتبلغ التكلفة الإجمالية للنفق 16 مليار يورو (19.7 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يبدأ البناء في عام 2025، وسوف يستغرق 15 عاما، وأكدت الدراسة ، أن المزايا الاقتصادية لمثل هذا النفق ستكون أعلى من التكلفة. وقال واضعو الدراسة ” ان نفق سكك حديد طويل طوله 90 كم سيقلل وقت السفر بين هلسنكي وتالين الى 30 دقيقة ” .

وأضافوا أن ” نفق السكك الحديدية سيؤدي أيضا إلى تحسين الخدمات اللوجستية للشحن في منطقة مستجمعات المياه في مدينتي هلسنكي – تالين ، ويسهمان إيجابيا في تنافسيتهما الدولية.

وسيتم بناء النفق بعمق 215 متر (705 قدم) تحت مستوى سطح البحر ، وسيكون النفق من شأنه أن يسمح للقطارات القادمة من أجزاء أخرى من أوروبا للعبور به دون أي مشاكل.