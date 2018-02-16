” التنمية العقاري ” يستعد لإطلاق برنامج ” ضمانات التمويل المدعوم ” الشهر المقبل

نايف السالم(صدى):

أوضحت مصادر إنه من المحتمل أن يطلق صندوق التنمية العقاري برنامجي ” البناء الذاتي ” ، و ” ضمانات التمويل المدعوم ” مع القطاع المصرفي، رسميًا الشهر المقبل.

وأضافت المصادر إلى أنه يهدف برنامج ” ضمانات التمويل المدعوم ” إلى توفير التمويل للمستفيدين المتقدمين للصندوق من قبل البنوك التجارية وشركات التمويل، وذلك لتغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية، ومن المتوقع أن يخدم شريحة كبيرة ممن هم على قوائم الانتظار.

وجدير بالذكر إنه كان الصندوق قد أعلن عن طرح برنامج البناء الذاتي ضمن 5 مسارات لبرنامج ” التمويل المدعوم ” ، لتلبية الاحتياجات والأذواق والإمكانيات الشرائية لكل المواطنين.