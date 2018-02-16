وظائف شاغرة للنساء بشركة ” العليا ” العقارية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” العليا ” العقارية، عن حاجتها لتشغيل عدد من الموظفات الإداريات من النساء، وذلك من أجل العمل في محافظات: ” الرياض وجدة ” ، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– محاسبة.

– مطورة أعمال.

– موارد بشرية.

وأوضحت الشركة، الشروط المطلوبة للعمل بتلك الوظائف، كما يلي:

– يشترط في المتقدمات إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

فيما أتاحت الشركة التقديم من قِبل الراغبات في العمل بهذه الوظائف، وذلك من خلال إرسال السير الذاتية لهن، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]