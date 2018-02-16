وظائف شاغرة للنساء بشركة ” العليا ” العقارية
أعلنت شركة ” العليا ” العقارية، عن حاجتها لتشغيل عدد من الموظفات الإداريات من النساء، وذلك من أجل العمل في محافظات: ” الرياض وجدة ” ، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– محاسبة.
– مطورة أعمال.
– موارد بشرية.
وأوضحت الشركة، الشروط المطلوبة للعمل بتلك الوظائف، كما يلي:
– يشترط في المتقدمات إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
فيما أتاحت الشركة التقديم من قِبل الراغبات في العمل بهذه الوظائف، وذلك من خلال إرسال السير الذاتية لهن، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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