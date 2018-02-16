المديرية العامة للسجون تعرف المجتمع بدورها الإصلاحي

نايف السالم(صدى):

هيأت الإدارة العامة للسجون عبر جناحها على أرض الجنادرية مركزاً متكاملاً يتضمن نماذج مصغرة لما تقدمه المديرية من خدمات وإصلاحات لنزلاء السجون داخل الإصلاحيات.

وشرحت السجون لزوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة رسالتها السامية التي تسعى من خلالها إلى تعريف المجتمع بدورها الإصلاحي والتأهيلي ، والتعريف بإداراتها وبرامجها ومبادراتها وخدماتها المقدمة للنزلاء وأسرهم.

ويسعى مركز تدريب وتطوير القدرات النسائية التابع للمديرية إلى إبراز رسالة ” إصلاح النزيل ” والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل العاملات داخل السجون في مختلف مناطق المملكة ورفع مستوى أدائهن وطرق تعاملهن مع النزيلات والإسهام في الإصلاح والتأهيل .

يحتوي الجناح على نماذج للورش التدريبية ، والفصول الدراسية وما يقدم خلالها من مناهج ومحاضرات، كما يشرح الدورات التدريبية التخصصية التي يقدمها المركز لمنسوبات وزارة الداخلية، الأساليب الحديثة لإدارة المؤسسات الأمنية ، ونماذج لورش وأسماء القطاعات التي تشارك بها ، وتقديم عروض مرئية لشرح عمل منسوبي ومنسوبات المديرية ، والتعريف بغرف التفتيش وما تحويه من تقنيات حديثة، إلى جانب عرض أعمال لنزيلات من مختلف إصلاحيات المملكة من أشغال يدوية وفنية وخياطة وتطريز، والتي تعود على النزيل بالنفع والفائدة .

ويطلع الزائر خلال تجوله في الجناح على البيوت العائلية التي أنشأتها المديرية في عدد من مناطق المملكة ، حيث يجد النزيل وعائلته كافة وسائل الراحة التي تمكن النزيل من قضاء وقت كافي مع أسرته وأطفاله، وما تقدمه من رعاية اجتماعية ونفسية تحت مبادرة “شعارنا معا نعيد الثقة للنزيل والتي تسعى المديرية من خلالها إلى تهيئة وتأهيل نزلاء السجون بعد قضاء محكومياتهم للاندماج في أوساط المجتمع ومعالجة حالاتهم الصحية والنفسية والاجتماعية.