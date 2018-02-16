بالفيديو.. ” حساب المواطن ” يوضح كيفية تقديم شكوى على استحقاق الدفعة الثالثة

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج ” حساب المواطن ” ، أنه يُمكن لمستحقي الدعم تقديم شكوى على مبلغ استحقاق الدعم المقدم لهم من البرنامج في حال كان لديهم اعتراض على المبالغ المودعة لهم خلال الدفعة الثالثة، التي تم إيداعها في حسابات المستحقين يوم (الأحد) الماضي، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط: www.ca.gov.sa.

وبيّن البرنامج، أنه يتم إتاحة أيقونة الشكوى في الموقع الإلكتروني على مبلغ الاستحقاق بعد خمسة أيام من كل دورة إيداع، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل مع الشكاوى الواردة خلال فترة السماح والتي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق، وفي حال قبول الشكوى سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى.

ودعا برنامج ” حساب المواطن ” المسجلين إلى الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية، للاستفادة منها في معرفة قيمة الاستحقاق التقديرية، حيث تتأثر قيمة الاستحقاق للأسر والأفراد المستقلين بإجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وجدد البرنامج دعوته للمسجلين إلى زيارة حساباتهم في البوابة الإلكترونية على الرابط: www.ca.gov.sa لمعرفة نتيجة أهليتهم واستحقاقهم، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (19912)، أو حساب البرنامج في تويتر في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.

