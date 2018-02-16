” النيوروبلاستوما ” ورم سرطاني يصيب الأطفال

تركي السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للشئون الصحيّة بمنطقة جازان على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، اليوم الجمعة، معلومات يوضح بها ماهية وأعراض وطرق العلاج من مرض النيوروبلاستوما.

وقال الحساب، أن النيوروبلاستوما هو مرض سرطاني يصيب الأطفال، وينمو من الخلايا العصبية، كما يصيب العديد من خلايا الجسم.

وأشار إلى أنه غالبًا ما يصيب الغدد الكظرية الموجودة أعلى الكلى، لافتًا إلى أن نسبة حدوثه بين الأطفال الذكور أعلى من الإناث، بينما 50-60% من الحالات ينتشر المرض في الجسم قبل ظهور الأعراض.

وأوضح حساب صحة جازان، أن طرق العلاج تتمثل في: التدخل الجراحي، أو العلاج الكيميائي، أو العلاج الإشعاعي.