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تلاوة قرآنية نادرة بصوت القارئ الشيخ ” سعيد محمد نور “

تلاوة قرآنية نادرة بصوت القارئ الشيخ ” سعيد محمد نور “
الخرطوم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الجمعة، مقطعًا صوتيًا، يتضمن تلاوة قديمة ونادرة لآيات القرآن الكريم، بصوت القارئ الشيخ – السوداني الجنسية – سعيد محمد نور، رحمه الله عليه.
حيث نالت التلاوة القرآنية النادرة الجميلة، التي نشرها حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ” ، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، الإعجاب الشديد من قِبل نشطاء الموقع، فيما كانت الآيات الكريمة التي تلاها الشيخ، من سورة ” مريم ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 5 دقائق

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته

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