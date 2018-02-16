تلاوة قرآنية نادرة بصوت القارئ الشيخ ” سعيد محمد نور “

الخرطوم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الجمعة، مقطعًا صوتيًا، يتضمن تلاوة قديمة ونادرة لآيات القرآن الكريم، بصوت القارئ الشيخ – السوداني الجنسية – سعيد محمد نور، رحمه الله عليه.

حيث نالت التلاوة القرآنية النادرة الجميلة، التي نشرها حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ” ، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، الإعجاب الشديد من قِبل نشطاء الموقع، فيما كانت الآيات الكريمة التي تلاها الشيخ، من سورة ” مريم ” .