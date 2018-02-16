اكتشاف 95 كوكبا جديدا خارج مجموعتنا الشمسية

كوبنهاغن(صدى):

اكتشف علماء وكالة ناسا، 95 كوكباً جديداً تدور في أفلاك حول نجوم خارج مجموعتنا الشمسية، وذلك عبر تلسكوب الفضاء ” كيبلر ” ، الذي أطلقته الوكالة قبل نحو 10 سنوات.

وأوضح العملاء، أن الكواكب التي تم اكتشافها، بعد دراسة بيانات 275 جرماً سماوياً جمعها التلسكوب، ما يعزز آمال العلماء في اكتشاف كواكب شبيهة لكوكبنا.

وأشار الباحث في المعهد الوطني للفضاء في الجامعة التقنية بالدنمارك، أندرو مايو، إلى أن ازدياد عدد الكواكب المكتشفة، سيساعد العلماء في تحليل وفهم أعمق للكواكب الخارجية خاصة الصغيرة منها.