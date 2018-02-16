” صدارة للكيميائيات ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

قالت شركة صدارة للكيميائيات، إنها تحتاج إلى عدد من الموظفين؛ لشغل وظائف هندسية وفنية وإدارية.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة؛ لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الآتية:

– فني مختبر مراقبة الجودة: الدرجة الجامعية في تخصص الكيمياء التحليلية.

– مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الكهربائية)، أو أي من المجالات الهندسية ذات الصلة.

– مهندس الموثوقية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم الكيميائية، الميكانيكية، الأجهزة، أو الهندسة الكهربائية).

– أخصائي مصادر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، الإدارة)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي إدارة العقود: درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.

– مسؤول تحسين الصحة والسلامة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو العلوم).

– فني امتثال الصحة والسلامة: شهادة الدبلوم في تخصص تكنولوجيا الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني، موضحة أنه للمزيد من المعلومات والتقديم يرجى الدخول عبر الرابط اضغط هنــــــا.