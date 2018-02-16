سيدة تقتل زوجها بمادة سامة في ليلة عيد الحب

باريس(صدى):

أقدمت زوجة فرنسية، على قتل زوجها بادة سامة داخل زجاجة خمر في عيد الحب .

وكشفت وسائل الإعلام المحلية ،كما أعلنتها الشرطة الفرنسية، أن الزوجة وضعت كمية كبيرة من مادة مسكنة للآلام في زجاجة الخمر، وقدّمتها لزوجها الذي وقع ميتًا بعد شربها .

بحسب ما أعلنته الشرطة بعد التحقيق مع الزوجة ووالديها، اللذين حصل تضارب في أقوالهما، فقامت الشرطة بإلقاء القبض عليهما جميعًا.

وكانت عثرت الشرطة في بلدة ” نوكس ليه اوكسي ” الواقعة شمال فرنسا، مساء يوم عيد الحب، على جثة الشاب (29 عامًا).

وعلى الرغم من أن المؤشرات الأولى تدل أن سبب الوفاة ناتج عن جرعة زائدة من المخدرات، لكن التحقيقات الأولية أكدت أن الزوج الضحية لقي حتفه جراء تناول كمية كبيرة من مادة الـ ” ميثادون ” ، التي تستعمل كمسكن للآلام.

وتوصّل المحققون إلى أنه تم دس المادة المخدرة في زجاجة الخمر التي يستعملها الضحية، ولا يستبعدون أن تكون الزوجة من فعل ذلك، حيثُ نشبت بينهما مشاجرة قوية، غادرت على إثرها إلى منزل والديها حيثُ قضت ليلة عيد الحب ، وتم القبض عليه للتحقيق .