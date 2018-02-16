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عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالمملكة لأول مرة

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالمملكة لأول مرة
نورة الشهري (صدى):

يُحيي الفنان المصري الهضبة عمرو دياب حفل غنائي بمدينة جدة في شهر مارس المقبل ، حيث يُعد أول حفل غنائي له بالمملكة رغم أن زوجته زينة عاشور سعودية الأصل.

وأعلن حساب ” فعاليات جدة ” على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إقامة حفل للهضبة للمرة الأولى في المملكة ، وكتب ” الفنان عمرو دياب يحيي حفلاً غنائياً لأول مرة في السعودية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال شهر مارس المقبل بعد أن تم استكمال كافة التصاريح المطلوبة للحفل ” .

وتابع ” كذلك ستشهد المدينة حفلين آخرين للفنان محمد حماقي والفنان تامر حسني ، وسيعلن عن التفاصيل والتذاكر قريباً ” .

 


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