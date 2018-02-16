بالفيديو والصور.. كليب إمينيم وإيد شيران المنتظر ” River “

أماني الغامدي(صدى):

سجل النجم العالمي إمينيم 45 عامًا مع نجم الجرامى إيد شيران 26 عامًا، كليب جديدا حمل اسم ” River ” احتفالا بعيد الحب، وحقق الكليب خلال يوم واحد فقط على موقع الفيديو الشهير ” يوتيوب ” أكثر من 4.7 مليون مشاهدة.

كما علق قطاع كبير من المعنيين بالموسيقى والغناء أن تعاون إمينيم وإيد شيران لم يتوقعه الكثيرون، إلا أنه من المؤكد سيحدث ضجة كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

مع العلم أغنية ” River ” واحدة من أغنيات ألبوم ” Revival ” الذي أطلق ديسمبر 2017، و الذي حقق نجاحا كبيرا فور إطلاقه.