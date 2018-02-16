تدريب منتهي بالتوظيف بشركة ” القحطاني “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” القحطاني ” العاملة بمجال تغليف الانابيب، عن رغبتها في تشغيل موظفين فنيين، تحت مسمى وظيفي ” فني طلاء وصنفر ” ، وذلك ببعض المناطق النائية مثل ” خريص، ورابغ ” .

وأوضحت الشركة الشروط المطلوبة للعمل بهذه الوظائف فيما يلي:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– يستفيد الراغب في العمل من ” تدريب ” لمدة شهر بمقر الشركة.

– لا تشترط الشركة أي مؤهل علمي.

فيما ذكرت الشركة المزايا المتوفرة بهذه الوظائف، والتي تمثلت في:

– يوجد بدل نائية و عمل ساعات إضافية.

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السير الذاتية، مع الخبرات والهوية الوطنية، وذلك عبر البريد الإلكتروني، مع ذكر” Blasting & Coating ” ، وذلك من خلال العنوان التالي: [email protected]