مخيتاريان: علينا لعب مباراة العودة أمام أوسترسوندس بنفس التشكيل

ماجد محمد(صدى):

أشار هنريك مخيتاريان، لاعب الأرسنال، إلى أن الفريق قادر على اقتناص لقب الدوري الأوروبي.

وأضاف” مخيتاريان ” : علينا أن نواصل القتال وعلينا الفوز في كل مباراة وأن نستمر في هذا حتى النهاية وسنرى أين سنصل ” .

وأوضح أن الأرسنال لا يمكن أن يخاطر بمنح راحة للاعبيه الأساسيين في مباراة العودة، التي تقام قبل مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في 25 فبراير .

وتابع: ” علينا أن نركز في كل مباراة، حتى وإن لم نحقق نتيجة كبيرة وعلينا الفوز لاكتساب مزيد من الثقة وتحقيق مزيد من النجاح.. بصرف النظر عن الفريق الذي سنواجهه بعد مباراة العودة.. أدرك أن لدينا مباراة نهائي كأس الرابطة ولكن علينا أن نلعب مباراة العودة بنفس التشكيلة من أجل تحقيق الفوز على أرضنا ” .

ونجح الأرسنال أمس الخميس، في اقتناص فوز غالي على أوسترسوندس السويدي في ذهاب دور 32 للبطولة، بثلاثة أهداف.