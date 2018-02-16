البحرين تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في ولاية تبسة بالجزائر

المنامة(صدى):

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في ولاية تبسة بالجزائر، أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود، معربة عن بالغ التعازي والمواساة إلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي.

وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين، نقلا عن وكالة الأنباء البحرينية ” بنا ” الجمعة، وقوف البحرين إلى جانب الجزائر في حربها ضد الإرهاب، مجددة موقف المملكة الراسخ الذي ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، والداعي إلى ضرورة تكثيف التعاون الدولي على جميع المستويات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها.