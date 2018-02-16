وزارة الحج والعمرة تستقبل زوار الجنادرية بماء زمزم

نايف السالم(صدى):

استقبلت وزارة الحج والعمرة في جناحها بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة، الزوار والوفود الإعلامية بهدية ماء زمزم المبخر، الذي يعده الكثير أغلى هدية يجدها في المهرجان، إلى جانب تقديم القهوة العربية والتمر، في ضيافة سعودية أصيلة تعبر عن الكرم والجود الذي تفاخر به المملكة في محافلها المحلية والدولية .

وتجول الوفد الاعلامي الروسي التابع لقناة روسيا 24, في أروقة الجناح مطلعين على الأقسام والبرامج التابعة لوزارة الحج والعمرة، التي تعرض من خلالها حزمة من الخدمات الإلكترونية والمنصات الذكية والتقنيات المتطورة التي تجسد جهود الوزارة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتسهم في تأدية وزارة الحج والعمرة مهامها على أتم وجه ووفق أحدث المعايير العالمية.

وزار وفد طلابي صيني جناح الوزارة ، وأعجب بما رآه من تقنيات حديثة نقلت الزائر عبر تقنية ثلاثية الأبعاد للتعرف على الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة عن كثب، والتجول في أروقة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وأشاد الزوار بتنظيم الجناح وتنوع أقسامه وبمستوى الخدمات المميزة والبرامج المطروحة للمنتسبين بطريقة علمية وعملية تتيح للزائر التعرف على الخدمات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة مثمنين جهود الوزارة في تدشين برنامج “كن عونًا للأعمال التطوعية والذي يجسد دعم الوزارة لبرامج المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي الذي يشارك فيه شباب وشابات هذا البلد الكريم الذين أعطوا مهاراتهم، وخبراتهم تطوعًا لخدمة ضيوف الرحمن .