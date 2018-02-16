140 طالبا من 15 مدرسة أهلية بتعليم مكة يتنافسون في فعاليات اليوم الكامل للغة الإنجليزية

سعيد العجل(صدى):

ينفذ مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً بشعبة اللغة الإنجليزية فعاليات اليوم الكامل للغة الإنجليزية لطلاب ” المرحلة الابتدائية ” بمدارس فقيه يوم السبت الموافق: 1/ 6/ 1439هـ، بمشاركة 140 طالباً من 15 مدرسة، فيما يشرف عليهم 15 معلماً.

ويهدف البرنامج – الذي يُنفذ لأول مرة لطلاب المرحلة الابتدائية بمدارس التعليم الأهلي – لصقل مهاراتهم في اللغة الإنجليزية؛ من خلال برنامج ترفيهي يشمل أنشطة لا صفية تعزز التعامل مع اللغة وممارستها واقعاً ملموساً بشكل يُنمي شغفهم باللغة ويطور أداءهم.

حيث يشمل البرنامج العديد من المناشط الرياضية، والمسابقات الثقافية والأناشيد باللغة الإنجليزية، والعروض المسرحية من قبل طلاب المدارس المشاركة، والتي تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً إلى السادسة مساء السبت القادم بمدارس عبد الرحمن فقيه على طريق مكة – جدة السريع.

