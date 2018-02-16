إنذارين على جازان والقصيم بوجود نشاط في الرياح والأتربة

تركي السالم(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد الجوية، إنذارين على منطقتي جازان والقصيم، بوجود نشاط في الرياح والأتربة.

وأوضح الإنذار الصادر على منطقة جازان، أن هناك نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، بمحافظة الطوال، وتبدأ حالته في الساعة الثانية وحتى السادسة اليوم الجمعة.

وأشار الإنذار الصادر على منطقة القصيم، إلى وجود نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم، على محافظة بريدة، تبدأ حالته في تمام الـ 12:30 وحتى الخامسة اليوم الجمعة.