جنيفر أنستون تعلن انفصالها عن زوجها بعد حب 9 سنوات

أماني الغامدي(صدى):

انفصال النجمة العالمية جينيفر أنستون عن زوجها جستن ثيرو انتهاء زوجهما، والذى استمر 9 سنوات، عامين زواجا بجانب 7 أعوام من العلاقة العاطفية.

كما أكد الثنائي أنهما اتخذا هذا القرار بكل حب في نهاية العام الماضي، فهما اثنان من الأصدقاء المقربين اللذين قررا إنهاء علاقة حبهما، ويأملان في صداقة مستمرة في المستقبل، وأنهم كانوا يريدوا إخفاء هذا الخبر، لكن الشائعات هي التي أجبرتهم نقل الحقيقة للجمهور.

وفى النهاية، قال الثنائي ” نحن مصران على الحفاظ على الاحترام والمودة الموجودة بيننا ” .