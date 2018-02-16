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” حساب المواطن ” يوضح الإجراءات بعد تسجيل تابع كمستفيد رئيسي

” حساب المواطن ” يوضح الإجراءات بعد تسجيل تابع كمستفيد رئيسي
نايف السالم(صدى):

أكد حساب خدمة العملاء، التابع لبرنامج حساب المواطن، على موقع ” تويتر ” ، أنه لا يمكن لرب الأسرة تقديم اعتراض على وجود أحد التابعين له، في حال أصبح مسجل كمستفيد رئيسي.
وقال أحد المغردين على موقع ” تويتر ” : ” في حال أصبح أحد التابعين مسجل كمستفيد رئيسي هل على رب الأسرة تقديم اعتراض وهو موافق على تسجيل أحد التابعين كمستفيد رئيسي ” .
بينما رد حساب الخدمة العملاء، قائلاً: ” في حال تم قبول طلبه أحد التابعين كفرد مستقل.. نعتذر لا يمكن لرب الأسرة تقديم اعتراض بحكم أنه أصبح مؤهل، وبإمكان رب الأسرة حذفه كتابع ” .


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