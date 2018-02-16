” حساب المواطن ” يوضح الإجراءات بعد تسجيل تابع كمستفيد رئيسي

نايف السالم(صدى):

أكد حساب خدمة العملاء، التابع لبرنامج حساب المواطن، على موقع ” تويتر ” ، أنه لا يمكن لرب الأسرة تقديم اعتراض على وجود أحد التابعين له، في حال أصبح مسجل كمستفيد رئيسي.

وقال أحد المغردين على موقع ” تويتر ” : ” في حال أصبح أحد التابعين مسجل كمستفيد رئيسي هل على رب الأسرة تقديم اعتراض وهو موافق على تسجيل أحد التابعين كمستفيد رئيسي ” .

بينما رد حساب الخدمة العملاء، قائلاً: ” في حال تم قبول طلبه أحد التابعين كفرد مستقل.. نعتذر لا يمكن لرب الأسرة تقديم اعتراض بحكم أنه أصبح مؤهل، وبإمكان رب الأسرة حذفه كتابع ” .