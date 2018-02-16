” تعليم القصيم ” تنعي وفاة طالب بابتدائية عطاء بن أبي رباح
نعى المدير العام لإدارىة تعليم القصيم، اليوم الجمعة، أسرة الطالب أسامة المسيطير، الذي توفي أمس إثر تعرضه لحادث سير.
وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ينعى المدير العام وكافة منسوبيـ/ات الإدارة العامة أسرة الطالب:أسامة المسيطير في ابتدائية عطاء بن أبي رباح في بريدة،الذي وافته المنية إثر تعرضه لحادث سيارة أمس الخميس. نسأل الله-تعالى-أن يتغمده بواسع جناته،وأن يربط على قلب والديه، وأن يتقبله شفيعًا لهما.إنا لله وإنا إليه راجعون ” .
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