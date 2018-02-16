” تعليم القصيم ” تنعي وفاة طالب بابتدائية عطاء بن أبي رباح

سالم المطيري(صدى):

نعى المدير العام لإدارىة تعليم القصيم، اليوم الجمعة، أسرة الطالب أسامة المسيطير، الذي توفي أمس إثر تعرضه لحادث سير.

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ينعى المدير العام وكافة منسوبيـ/ات الإدارة العامة أسرة الطالب:أسامة المسيطير في ابتدائية عطاء بن أبي رباح في بريدة،الذي وافته المنية إثر تعرضه لحادث سيارة أمس الخميس. نسأل الله-تعالى-أن يتغمده بواسع جناته،وأن يربط على قلب والديه، وأن يتقبله شفيعًا لهما.إنا لله وإنا إليه راجعون ” .