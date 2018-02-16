الملالي يستخدم تطبيقات على متجري ” آبل ” و ” جوجل ” للتجسس

طهران(صدى):

قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومقره باريس، في تقرير نُشر أمس الخميس، السلطات الإيرانية تستخدم تطبيقات متاحة على متجري ” آبل ” و ” جوجل ” للتجسس في الداخل والخارج.

وأكد المجلس أن سلطات طهران توظف برنامج ” موبوجرام ” المخصص لتبادل الرئاسل الفورية، في مراقبة أنشطة المستخدمين، كما أشار خبراء إلى أنه تطبيق غير آمن فيما يتعلق بحماية الخصوصية.

وأوضح علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، إن الحرس الثوري الإيراني يحاول إيجاد برامج يمكن استخدامها على نطاق واسع تدعم نظام الملالي في الداخل والخارج.