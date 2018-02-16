” العمل ” تكشف عن 18 مهنة يقتصر العمل فيها على السعوديين

علي القحطاني(صدى):

أوضح حساب خدمة العملاء، الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على موقع ” تويتر ” ، المهن المسعودة والبالغ عددها 18 مهنة، وذلك رداً على استفسار لأحد المغردين.

وقال الحساب، إن هذه المهن لا يجوز أن يتولي غير السعودي ممارستها، كما لا يجوز إصدار تأشيرات عمل دائمة أو مؤقتة أو موسمية بهذه المهن.

وأضاف أنه لا يجوز إصدار رخص عمل على هذه المهن للعمالة الوافدة، ولا يجوز تجديد أي رخصة عمل لعامل وافد مسجل عليها، وكذلك لا يجوز نقل الخدمات لعامل وافد عليها.

