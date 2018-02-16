عادات يومية خاطئة تتسبب في اختناق عصب اليد

نورة الشهري (صدى):

يعاني الكثير من ربات البيوت من ” اختناق عصب اليد الأوسط ” ؛ وذلك نتيجة لعادات يومية ربما تمارسها في المنزل أو العمل دون أن تنتبه لخطورتها، إلا أنها قد تتسبب في إصابتك بهذا المرض، وفي هذه السطور القادمة تعرف على هذا المرض وأعراضه وطرق الوقاية منه وعلاجه .

اختناق عصب اليد هو خلل في العصب الرسغي لليد، ينتج عنه في المراحل المتأخرة فقدان الشعور أو الإحساس بأي ألم في اليد، و يرجع انسداد عصب اليد الأوسط إلى عدة أسباب، منها، استخدام اليد لفترات طويلة مما يؤدي لحدوث التهاب في أوتار العضلات ويمكن أن يحدث تورم، ويؤدي ذلك لزيادة حجم الأوتار المارة في القناة الضيقة جدا الموجودة عند منطقة الرسغ، الأمر الذي يسبب ضغط على العصب.

ومن ضمن أسباب انسداد عصب اليد الأوسط أيضًا، هو نقص هرمون الغدة الدرقية، كما يمكن أن ينتج عن الخشونة التي يسببها الاستخدام المكثف لليد، وتتسبب الخشونة في تكوين عظيمات صغيرة تضغط على العصب.

كما أن استخدام اليدين لفترات طويلة وبشكل مستمر يزيد من احتمالية الإصابة بانسداد عصب اليد الأوسط، و الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة به، هم:

• ربة المنزل المعتادة على استخدام اليدين لفترات طويلة لأداء الأعمال المنزلية.

• الأشخاص المعتادون على استخدام الكمبيوتر والكتابة عليه لفترات طويلة.

• الأشخاص المطالبون باستخدام أيديهم لفترات طويلة بحكم عملهم، مثل عمال تكسير الإسفلت، عمال البناء، غيرهم.

الأعراض هي :

• التنميل في منطقة العصب الأوسط.

• ضعف العضلات، وصعوبة الإمساك بالأشياء أو حمل الأشياء الثقيلة، وذلك في الحالات المتقدمة.

• فقدان كامل للإحساس بالحركة أو الألم في اليد، في المراحل المتقدمة.

كما قال أحد استشاري جراحة العظام، إن انسداد عصب اليد ينتج عن إجهاد اليدين، أو بسبب التهابات روماتيزمية في الأعصاب، لذا فعلاجها يتطلب الراحة التامة لليد، وتجنب إجهادها في العمل الذي يتطلب استخدامها لفترات طويلة.

وعلاج تلك المشكلة يتضمن تناول فيتامين ب12 مرتين أسبوعيا، ومضاد للالتهاب، حقن كورتيزون موضعية، كما يمكن اللجوء إلى جلسات العلاج الطبيعي باستخدام موجات فوق صوتية وحرارية، وإذا لم يحدث تحسن بعد تناول الأدوية والعلاج فهذه الحالة تستدعي إجراء عملية تسليك العصب.

كما نصح بعمل تمرينات لليد، ووضع منشفة ساخنة لمدة عشر دقائق على اليد، وتجنب التحميل الزائد على اليد، وعدم إجهادها في العمل لفترات طويلة.