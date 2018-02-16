حقيقة امتلاك الجيش الألماني لـ ” أجهزة روبوت قاتلة “

برلين(صدى):

قام قائد عسكري بالجيش الألماني، بنفي اعتزام الجيش الألماني امتلاك ” أجهزة روبوت قاتلة ” ، أو أسلحة آلية، حيث نفى لودفج لاينهوس، قائد وحدة أمن الإنترنت بألمانيا – التي تأسست في أبريل 2017م – توجه ألمانيا نحو ذلك، قائلًا: ” موقفنا واضح تمامًا.. ليس لدينا نية لجلب نظم ذاتية ” .

جاء ذلك خلال نقاش بشأن الذكاء الصناعي، على هامش مؤتمر ” ميونيخ ” السنوي للأمن، حيث أكد ” لاينهوس ” ، أن الجيش الألماني لابد أن يتأهب للتصدي لمثل هذه الأسلحة، إذا استخدمتها دول أخرى.

ولفت ” لاينهوس ” ، إلى ضرورة عقد نقاش سياسي وقانوني على نطاق واسع بشأن هذا الموضوع، الذي أصبح نال اهتمامًا كبيرًا في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، التي قد تسمح باستخدام المزيد من الأسلحة التي تعمل بذاتها، مثل الطائرات بدون طيار.. إلخ .

فيما أشارت ماري فاريهام، منسقة حملة ” أوقفوا الروبوتات القاتلة ” ، خلال المؤتمر ذاته، إلى موافقة 22 دولة بالفعل، على دعم حظر الأسلحة التي تعمل ذاتيًا، لافتة لأن مجموعتها تحاول نشر الوعي بهذا الأمر.

كما رأت ” فاريهام ” ، أنه من المهم الحرص على استمرار ” التحكم البشري ” في نظم الأسلحة، مشيرة لأن الأمر يتطلب إبرام اتفاقات، في ظل التطور التكنولوجي السريع.