المال يجلب السعادة.. دراسة تكشف حقيقة هذه المعلومة

واشنطن(صدى):

أظهرت نتائج دراسة، أجريت في جامعة بيردو الأمريكية، أن المال لا يجلب السعادة الدائمة للأشخاص، وإنما يحققها لفترة محدودة فقط.

وأوضحت الدراسة، تباين نسب السعادة التي يحصل عليها الأشخاص بسبب المال من مكان إلى آخر حول العالم، مضيفة أن الحصول على دخل سنوي بمعدل 95 ألف دولار يشكل دخلاً مثالياً.

وأشارت إلى أن الدخول السنوية التتي تتراوح بين 60 و75 ألف دولار، أصحابها يكون لديهم الفرصة ليصبحوا مستقرين عاطفياً، مؤكدة أن هذه المبالغ تتفاوت من مكان إلى مكان حول العالم.

وأكدت الدراسة أن تأثير الدخل المقبول على حالة الفرد العاطفية، يتعلق بأنشطته الحياتية على مدار اليوم ومتوسط شعوره بالسعادة والفرح والإثارة والحزن والغضب، وعوامل أخرى.

يذكر أن الدراسة شملت 1.7 مليون نسمة من 164 دولة حول العالم، واعتمده في التواصل مع الآخرين في سؤالهم عن قدراتهم الشرائية ومستويات الرضا التي يشعرون بها.