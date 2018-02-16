تليرسون: أهداف أنقرة وواشنطن في عفرين مشتركة

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تليرسون، أن شراء تركيا لأنظمة صواريخ روسية يعد خرقاً للعقوبات المفروضة على موسكو.

وأوضح ” تليرسون ” خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، بأنقرة، أن هدف الولايات المتحدة وتركيا في عفرين مشترك، مؤكداً على العلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن عميقة.

كما دعا ” تليرسون ” ، السلطات التركية إلى إطلاق سراح مواطنين أمريكيين اعتقلوا في ظروف تعسفية.

يذكر أن تركيا تواصل عدوانها الغاشم على أكراد منطقة عفرين شمال سوريا، الأمر الذي أدى إلى مقتل آلاف المدنيين والأكراد، بالإضافة إلى اعتقال كل من يعارض هذا العدوان داخل تركيا.