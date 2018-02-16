عضو شرف الأهلي يفاجيء لاعبي الشباب قبل مواجهة الهلال

نواف السالم(صدى):

أعلن عضو شرف النادي الأهلي نواف بن عصاي، عن صرفه لمكافآة لكل لاعب شبابي يحرز هدف، اليوم الجمعة، في مواجهة الهلال.

وقال” بن عصاي”عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إنه سيتم تقديم مكافأة لكل لاعب يحرز هدفًا قدرها 50 ألف ريال.

وفي السياق ذاته حفرزت إدار الشباب لاعبيها، بإيداع راتب شهر قبل مواجهتهم أمام الهلال اليوم، في إطار الجولة الـ22 من دوري المحترفين.