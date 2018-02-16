عضو شرف الأهلي يفاجيء لاعبي الشباب قبل مواجهة الهلال
أعلن عضو شرف النادي الأهلي نواف بن عصاي، عن صرفه لمكافآة لكل لاعب شبابي يحرز هدف، اليوم الجمعة، في مواجهة الهلال.
وقال” بن عصاي”عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إنه سيتم تقديم مكافأة لكل لاعب يحرز هدفًا قدرها 50 ألف ريال.
وفي السياق ذاته حفرزت إدار الشباب لاعبيها، بإيداع راتب شهر قبل مواجهتهم أمام الهلال اليوم، في إطار الجولة الـ22 من دوري المحترفين.
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 23 دقيقة
امام الاتحاد قالها الاعلامي سالم
الاحمدي .. والان امام الشباب قالها
نواف عصاي عضو شرف الاهلي ..
فضيحة لابعد الحدود .. يبحثون عن مجد
من خلال تحفيز الاخرين ضد الهلال ..
ولد الديرة[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 13 دقيقة
انا مشجع اهلاوي بس هذا اسلو ب رخيص المفروض الادارة الاهلاوية تتدخل لمنع هذه النوعيات من اعضاء الشرف بطولة ما جت بجدارة ما نبغها