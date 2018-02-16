البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

قال البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، أن هناك عددًا من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدة تخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مدير إدارة الأصول العلاجية: درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، التمويل)، و مساعد أول- تقييم مخاطر الائتمان والرصد: درجة الماجستير في تخصصات: (المالية، أو الإدارة، أو الأعمال التجارية).

وتابع البنك أنه في حاجة إلى: مساعد فني: الدرجة الجامعية في تخصص المالية، أو المجالات ذات الصلة، بالإضافة إلى مدير أول- مخاطر الائتمان والسوق: درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، أو الاقتصاد المالي).

وأشار البنك إلى أنه على الراغبين في العمل معه التقديم عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 5 مارس 2018م، لافتًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة الدخول إلى الرابط التالي: هنا .