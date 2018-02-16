تمديد مشاركة قوات يابانية في مهمة حفظ السلام الأممية بجنوب السودان

طوكيو(صدى):

قررت الحكومة اليابانية تمديد مهمة أربعة أفراد من قوات الدفاع الذاتي البرية مشاركين في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في دولة جنوب السودان، وذلك لثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية مايو.

وتم اتخاذ القرار في اجتماع لمجلس الوزراء الجمعة، ردًا على قرار تبناه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بتمديد مهمة حفظ السلام حتى الخامس عشر من مارس، بحسب هيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية.

وكان قد تم إرسال الأفراد الأربعة إلى المقر الرئيسي للمهمة الأممية. وحددت فترة مهمتهم الجديدة مع الوضع في الحسبان الوقت اللازم للتحضير لانسحابهم.

يذكر أن وحدة هندسية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية، أرسلت إلى جنوب السودان في إطار قوات حفظ السلام الأممية، انسحبت في مايو من العام الماضي.