وظائف ” رجال أمن ” شاغرة براتب 3000 ريال في الرياض
أعلنت إحدى الشركات الواقعة بحي الياسمين والنفل، شمال الرياض، عن حاجتها لتشغيل عدد من رجال الأمن، وذلك طبقًا للشروط التالية:
– تشترط في المتقدمين خبرة مسبقة.
– تشترط في المتقدمين الاخلاق العالية.
– ألا يقل عمر المتقدمين عن ٣٠سنة.
– يفضل المتقاعدين.
كما أوضحت الشركة المزايا المتوفرة بهذه الوظائف، كما يلي:
– تقدم الشركة راتب 3000 ريال.
– الدوام: فترة واحدة صباحية.
وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال التواصل مع الشركة، عبر الرقم التالي: ٠٥٥٥٩٥٨٥٦١.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4029 ] نشر منذ 5 دقائق
الله يصلح الحال
بالله شاب يبي يتزوج ويفتح بيت هل يكفيه الراتب هذا ايجار وكهرب وغيرها من المصاريف