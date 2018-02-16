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وظائف ” رجال أمن ” شاغرة براتب 3000 ريال في الرياض

وظائف ” رجال أمن ” شاغرة براتب 3000 ريال في الرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات الواقعة بحي الياسمين والنفل، شمال الرياض، عن حاجتها لتشغيل عدد من رجال الأمن، وذلك طبقًا للشروط التالية:
– تشترط في المتقدمين خبرة مسبقة.
– تشترط في المتقدمين الاخلاق العالية.
– ألا يقل عمر المتقدمين عن ٣٠سنة.
– يفضل ‎المتقاعدين.
كما أوضحت الشركة المزايا المتوفرة بهذه الوظائف، كما يلي:
– تقدم الشركة راتب 3000 ريال.
– الدوام: فترة واحدة صباحية.
وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال التواصل مع الشركة، عبر الرقم التالي: ٠٥٥٥٩٥٨٥٦١.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4029 ] نشر منذ 5 دقائق

الله يصلح الحال
بالله شاب يبي يتزوج ويفتح بيت هل يكفيه الراتب هذا ايجار وكهرب وغيرها من المصاريف

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