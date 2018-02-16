وظائف ” رجال أمن ” شاغرة براتب 3000 ريال في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات الواقعة بحي الياسمين والنفل، شمال الرياض، عن حاجتها لتشغيل عدد من رجال الأمن، وذلك طبقًا للشروط التالية:

– تشترط في المتقدمين خبرة مسبقة.

– تشترط في المتقدمين الاخلاق العالية.

– ألا يقل عمر المتقدمين عن ٣٠سنة.

– يفضل ‎المتقاعدين.

كما أوضحت الشركة المزايا المتوفرة بهذه الوظائف، كما يلي:

– تقدم الشركة راتب 3000 ريال.

– الدوام: فترة واحدة صباحية.

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال التواصل مع الشركة، عبر الرقم التالي: ٠٥٥٥٩٥٨٥٦١.