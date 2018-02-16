شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة التصنيع الوطنية إعلانًا عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على النحو التالي :

– رئيس إستراتيجية البتر وكيماويات (الرياض): درجة الماجستير في تخصصات: (الإدارة العامة، والاقتصاد، والهندسة)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

– مستشار ثان- في التسويق والعلامات التجارية (الرياض): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال).

– مسئول الموازنة العامة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– محلل ثان- في محاسبة الخزينة (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مدير- تحسين الخدمات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، أو الهندسة الصناعية).

وأوضحت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 فبراير 2018م، ولم تعلن بعد عن موعد انتهاء التقديم.

ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنـا .